Предприниматели попросили не повышать верхнюю планку квоты на трудоустройство инвалидов

Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила не повышать для малых предприятий верхнюю планку квоты на прием инвалидов до 4%, сообщает «ТАСС».

«Это еще больше увеличит нагрузку на малый бизнес, тем более что регионы РФ, как правило, устанавливают максимальный размер квоты», – сообщил Сергей Катырин, глава ТПП.

В ближайшее время Госдума начнет рассматривать законопроект «О занятости населения в РФ». В нем предлагают установить квоту по трудоустройству инвалидов от 2% до 4% от среднесписочной численность сотрудников, где работает 35 и более человек.

Сейчас в штате может быть 3% сотрудников-инвалидов.

Также ТПП предлагает предоставить работодателям возможность получать информацию об инвалидности работников от службы занятости населения. Сведения нужны для оформления квоты, но не всегда сотрудники их сообщают.