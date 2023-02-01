Хакеры атаковали кассы Атол

Хакеры атаковали IT-инфраструктуру производителя оборудования и софта для автоматизации торговли «Атол», пишет «Коммерсант».

31 января 2023 года сайт и IT-ресурсы компании перестали работать, внутренние данные ее клиентов попали в сеть.

Представители ООО «Атол» подтвердили взлом, но сообщили, что к злоумышленникам не попала партнерская информация.

В телеграм-канале «Утечки информации» пишут, что хакеры выложили текстовый файл, в котором 157,1 тыс. строк с информацией о клиентах и партнерах. В том числе ФИО, электронные адреса, телефоны, логины и пароли.

Сеть ресторанов Burger King, которая сотрудничает с «Атол», проблем в транзакциях не заметила.

Ранее злоумышленники совершали DDoS-атаки на операторов фискальных данных, что выводило сервисы из строя.