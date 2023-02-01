📋 Показываем, как бухгалтеру качественно написать «О себе» в резюме или презентации

Из Сообщества профессиональных бухгалтеров.

Отличный набор функций, но тренды продающего описания в нем не учтены.

Для составления емкого «О себе» используйте простую формулу: Действие → Характеристика → Результат→ Аргумент.

«Оперативно подготовлю управленческую отчетность, что защитит вас от кассовых разрывов и покажет, как увеличить выручку. В 2021-2022 годах прибыль моих заказчиков выросла на 42%».

или

«По всем правилам 44-ФЗ пройду с вами все этапы электронного аукциона, что убережет вас от попадания в реестр недобросовестных поставщиков. За пять лет работы не было ни одной потери денег в размере обеспечения заявки на участие в аукционах».

Попробуйте составить описание «О себе» в анкете участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.

Не пренебрегайте трендами к составлению резюме и законами маркетинга – конкуренция на рынке бухгалтерских услуг уже очень высока. Времени выбирать у заказчиков все меньше, а спрашивают с бухгалтера все новые и новые навыки.