📑 Проверьте, зафиксировали ли эти льготы в своей учетной политике

ФСБУ 25/2018 разрешает арендаторам вести упрощенный учет аренды, если компания не будет выкупать объект или сдавать его в субаренду. В этом случае организация не отражает право пользования активом и обязательства по аренде. А арендную плату включает в расходы.

Есть льготы, которые вправе применять не только малые, но и любые другие компании.

Арендатор может не учитывать право пользования активом и обязательства по аренде, если срок аренды не превышает 12 месяцев.

Эксперты-составители курса по ФСБУ напоминают, что при этом должно выполняться два условия:

договор не предусматривает переход права собственности к арендатору и выкуп по цене значительно ниже рыночной стоимости;

арендатор не сдает объект в субаренду.

А что в УП вы написали про входной НДС с арендной платы? Правила поменялись.

Подробности рассказываем на курсе в модуле, посвященном ФСБУ Аренда.

А вообще, наш курс разъясняет все шесть новых ФСБУ. И в том числе ФСБУ по нематериальным активам, который обязателен к применению с 2024 года.

Или вы решили применять этот стандарт с 2023 года? Тогда тем более курс выручит, записывайтесь.