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МТС запустил МТС Pay и стикер для бесконтактной оплаты

Первые 50 тысяч пользователей получат платежный стикер бесплатно, остальные смогут его купить за 699 рублей. Пока что сервис доступен только для устройств на iOS.

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МТС и МТС-банк запустили сервис по бесконтактной оплате через платежный стикер Pay Tag, сообщается на сайте МТС-банка.

Сервис бесконтактной оплаты включает в себя MTC Pay и внешний NFC-модуль – Pay Tag, который можно закрепить на телефоне.

Пока что сервис доступен только пользователям iOS.

Чтобы платить смартфоном, нужно в App Store установить приложение МТС Pay, добавить дебетовые и кредитные карты разных банков РФ и заказать Pay Tag с NFC-модулем.

Получить Pay Tag можно по предзаказу, первые 50 тыс. стикеров отправят бесплатно.

Пользователи, которые не успеют принять участие в акции, будут бесплатно тестировать Pay Tag в течение одного месяца. После за него будет заплатить 699 руб.

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