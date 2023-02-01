МТС запустил МТС Pay и стикер для бесконтактной оплаты

МТС и МТС-банк запустили сервис по бесконтактной оплате через платежный стикер Pay Tag, сообщается на сайте МТС-банка.
Сервис бесконтактной оплаты включает в себя MTC Pay и внешний NFC-модуль – Pay Tag, который можно закрепить на телефоне.
Пока что сервис доступен только пользователям iOS.
Чтобы платить смартфоном, нужно в App Store установить приложение МТС Pay, добавить дебетовые и кредитные карты разных банков РФ и заказать Pay Tag с NFC-модулем.
Получить Pay Tag можно по предзаказу, первые 50 тыс. стикеров отправят бесплатно.
Пользователи, которые не успеют принять участие в акции, будут бесплатно тестировать Pay Tag в течение одного месяца. После за него будет заплатить 699 руб.
Альфа-банк уже запустил свои платежные стикеры, а Сбер и Тинькофф-банк пока что только анонсировали их выпуск.