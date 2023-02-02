Компенсация за задержку зарплаты через суд облагается НДФЛ

Разъяснение дает ФНС в письме от 26.01.2023 № БС-4-11/850@.

По статье 217 НК РФ компенсации, установленные законодательством и связанные с трудовыми обязанностями, не облагаются НДФЛ.

Но по мнению ФНС, компенсация за задержку зарплаты под такую льготу не подпадает. Поэтому с нее надо удерживать НДФЛ.

Если по каким-то причинам не удержали, надо отразить это в справках к годовой 6-НДФЛ. Если там это не отражено, надо сдать уточненный отчет 6-НДФЛ.

Ранее аналогичные разъяснения неоднократно давал Минфин.

Причем еще в начале прошлого года у Минфина было противоположное мнение о том, что компенсация не облагается НДФЛ.