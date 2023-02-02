Зарплата

✳ Молодежь на Крайнем Севере будет получать максимальную надбавку к зарплате

Сейчас для получения северной надбавки надо проработать на Крайнем Севере 5 лет. Это ограничение уберут для некоторых категорий работников, в том числе, молодежи. Работодатели будут платить им больше.

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На федеральном портале опубликован проект.

Процентную надбавку в максимальном размере вне зависимости от стажа работы будут платить:

  • работникам федеральных государственных учреждений;
  • работникам научных организаций и образовательных организаций высшего образования;
  • работникам из числа молодежи (до 35 лет), если они прожили в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 5 лет.

Максимальная надбавка такая:

  • 100% – Чукотский ао, Северо-Эвенский район Магаданской области, Алеутский, Карагинский, Олюторский, Пенжинский и Тигильский районы Камчатского края, острова Северного Ледовитого океана и его морей (за исключением островов Белого моря);
  • 80% – иные районы Крайнего Севера;
  • 50% – местности, приравненные к районам Крайнего Севера.

В пояснительной записке говорится, что работодатели из-за новых правил не пострадают. Сейчас они при планировании ФОТ уже закладывают максимальную надбавку для всех. Если кому-то она положена в меньшем размере, идет экономия ФОТ.

Так что, выплата надбавки молодежи без стажа пойдет за счет перераспределения ФОТ.

Новое правило заработает с 1 сентября 2023 года и будет применяться до 1 сентября 2027 года.

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✳ Молодежь на Крайнем Севере будет получать максимальную надбавку к зарплате

Сейчас для получения северной надбавки надо проработать на Крайнем Севере 5 лет. Это ограничение уберут для некоторых категорий работников, в том числе, молодежи. Работодатели будут платить им больше.

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