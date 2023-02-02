😷 Если сотрудник заподозрил у себя признаки онкологии или ЗППП, он не обязан докладывать об этом работодателю

Разъяснение дает Роструд в письме от 16.01.2023 № ПГ/32857-6-1.
Ситуация такая: в компании обязали абсолютно всех сотрудников, в том числе, дистанционщиков, в течение 2 дней сообщать работодателю о появлении у них признаков некоторых заболеваний.
Речь идет о заболеваниях из перечней, утвержденных постановлением Правительства от 01.12.2004 № 715.
Это, в частности, такие заболевания: онкология, туберкулез, гепатит, ВИЧ, психическое расстройство, педикулез, ЗППП, ковид.
Кто не сообщил – тому дисциплинарка.
Роструд отметил, что работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников о состоянии здоровья, относящиеся к возможности выполнения ими трудовой функции.
При этом работодатель не имеет права требовать у работника сообщать о признаках заболеваний из перечня.
В ТК РФ такое право работодателя не прописано.