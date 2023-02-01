Вводить штрафы с 1 марта по закону о маркировке интернет-рекламы не планируют. Будет позже

Роскомнадзор (РКН) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решили не вводить штрафы за неисполнение требований о маркировке цифровой рекламы с марта 2023 года. Об этом сообщил канал Digital Russia Сергея Стукалова со ссылкой на круглый стол «Делового Петербурга», в котором участвовали представители регуляторов.
Блогеры, авторы Telegram-каналов и другие лица, размещающие у себя рекламу, в 95% случаев до сих пор не разобрались в новых законах, а за фактическую маркировку взялась лишь каждая двадцатая компания в стране, указывает в выжимке круглого стола Digital Russia.
Владельцы рекламных сетей вроде «Яндекса», VK и других оформились как операторы рекламных данных (ОРД), чтобы блогеры и компании могли регистрировать свои маркетинговые размещения через их сервисы. Но часть информации заявители вносят с ошибками, которые в итоге попадают в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) — без возможности внести правки.
Уровень проработки комментариев участников рынка у РКН и ФАС «низкий», пишет канал: они обработали мнения по 30% рекламных форматов. Это при том, что сам закон приняли ещё 1 сентября 2022 года.
Штрафы по-прежнему обещают ввести, но позже. Механизмы маркировки рекламы в системе Telegram Ads всё ещё обсуждаются в рабочих группах вместе с представителями Telegram.
2 июля 2021 года Владимир Путин подписал закон о единой системе учёта всей интернет-рекламы в России, который вступил в силу 1 сентября 2022 года. Согласно ему, распространители рекламы должны ставить пометку с указанием рекламодателя и вносить информацию в единый реестр.
Участники рынка просили повременить с решением, так как нормативные акты слишком долго прорабатывались, а рекламодатели могли понести миллиардные потери. В августе 2022 года РКН сказал, что не будет штрафовать за ошибки в маркировке или за её отсутствие до марта 2023-го.
21 октября 2022 года ФАС в официальном ответе Ассоциации блогеров и агентств сообщила, что реклама в Telegram не требует маркировки. Уже 26 октября опубликовала официальную позицию и уточнила, что маркировка для рекламы не потребуется, только если приложение используется как мессенджер — то есть для обмена сообщениями между пользователями.