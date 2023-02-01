Вводить штрафы с 1 марта по закону о маркировке интернет-рекламы не планируют. Будет позже

Роскомнадзор (РКН) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) решили не вводить штрафы за неисполнение требований о маркировке цифровой рекламы с марта 2023 года. Об этом сообщил канал Digital Russia Сергея Стукалова со ссылкой на круглый стол «Делового Петербурга», в котором участвовали представители регуляторов.

Блогеры, авторы Telegram-каналов и другие лица, размещающие у себя рекламу, в 95% случаев до сих пор не разобрались в новых законах, а за фактическую маркировку взялась лишь каждая двадцатая компания в стране, указывает в выжимке круглого стола Digital Russia.

Владельцы рекламных сетей вроде «Яндекса», VK и других оформились как операторы рекламных данных (ОРД), чтобы блогеры и компании могли регистрировать свои маркетинговые размещения через их сервисы. Но часть информации заявители вносят с ошибками, которые в итоге попадают в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) — без возможности внести правки.

Уровень проработки комментариев участников рынка у РКН и ФАС «низкий», пишет канал: они обработали мнения по 30% рекламных форматов. Это при том, что сам закон приняли ещё 1 сентября 2022 года.

Штрафы по-прежнему обещают ввести, но позже. Механизмы маркировки рекламы в системе Telegram Ads всё ещё обсуждаются в рабочих группах вместе с представителями Telegram.