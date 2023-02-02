Инвестиции

У 60% нет опыта долгосрочного инвестирования

Участники опроса хотели бы вложить средства не дольше, чем на год. А также иметь от государства гарантии, что доход от инвестиций точно будет.

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35% опрошенных готовы инвестировать средства в финансовые инструменты не дольше, чем на год. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование банка «Открытие» и «Открытие инвестиции».

Инвестировать сбережения на срок до трех лет хотели бы 32%. 10% опрошенных рассматривают вариант инвестиций на три-пять лет, а 6% думают о долгосрочных вложениях более пяти лет.

Совсем не готовы инвестировать 17%. В основном это жители Северного Кавказа и Приволжского федерального округа, где об отказе от финансовых инструментов заявили 26% и 13% соответственно.

Почти 60% сообщили, что у них никогда не было долгосрочных инвестиций.

У 22% есть опыт долгосрочного инвестирования, из них 15% более трех лет хранят сбережения на банковских вкладах, а 7% более трех лет работают с акциями и облигациями.

Больше всего долгосрочными инвестициями занимаются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (33%), меньше – на Северном Кавказе (7%).

В бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ) готовы вложиться 24%, столько же затруднились ответить на вопрос, а 14% сообщили, что не будут пользоваться таким инструментом.

54% главным условием для инвестиций в бескупонные ОФЗ считают государственную гарантию доходности. 47% отметили, что государство точно вернет изначально вложенные в такие ОФЗ деньги.

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