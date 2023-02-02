Искусственный интеллект определил, где выгодно покупать жилье за маткапитал

Больше всего квадратных метров на материнский капитал можно купить в Магнитогорске, меньше всего – в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на консалтинговую компанию SRG.

SRG научила нейросеть оценивать недвижимость. Система с искусственным интеллектом сопоставила сумма маткапитала на первого ребенка с ценой одного «квадрата» вторичного жилья.

С 1 февраля 2023 года размер материнского капитала составляет 589,5 тыс. рублей. Его будет достаточно, чтобы купить «вторичку» в Магнитогорске размеров 10,7 кв.м.

В этом городе 1 кв.м стоит около 55 тыс. рубелей.

Квартиру 9 кв.м можно купить в Махачкале, где один «квадрат» стоит около 65,3 тыс. рублей.

Третье место среди городов с недорогим жильем делят Астрахань и Тольятти, там материнским капиталом можно оплатить квартиру 8,6 «квадратов». Средняя стоимость 1 кв. м жилья – 68,2 тыс. рублей.

Меньше всего жилья с помощью сертификата можно оплатить в Москве – всего 2 кв. м, в Сочи (2,5 кв. м) и в Санкт-Петербурге (2,9 кв. м). Стоимость «квадрата» жилья в этих городах примерно от 200 тыс. до 283 тыс. рублей.

Материнский капитал может покрыть только 5,19% стоимости средней однушки в Москве, 6,2% – в Сочи и 7,34% – в Санкт-Петербурге. Этого явно недостаточно для первоначального взноса по ипотечным кредитам.