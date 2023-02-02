Предприниматели хотят упростить трудоустройство мигрантов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой продлить сроки действия трудовых патентов для иностранных работников. Об этом пишет «Коммерсант».

Из-за долгого оформления патентов и трудностей со въездом в страну бизнес несет убытки, а бюджет теряет налоги.

Чтобы этого избежать, Борис Титов предлагает продлить срок действия трудового патента с года до трех лет и реабилитировать иностранцев, которых отправили на родину из-за незначительных нарушений.

Также важно быстрее рассматривать заявления трудовых мигрантов. На выдачу патента в среднем иностранцы тратят до 30 дней. За это время сотрудники выпадают из экономического оборота: они не могут работать, предприниматели несут убытки, а государство недополучает НДФЛ.

В январе–декабре 2022 года более 16 млн иностранцев получили документы для постановки на учет, это на 3 млн превышает показатель 2021 года.

За этот период число полученных патентов не изменилось (около 2 млн), но количество трудовых договоров с мигрантами выросло на 400 тыс.