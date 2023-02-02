Банкам с базовой лицензией разрешили открывать корсчета за границей

Небольшим кредитным банкам с базовой лицензией могут позволить открывать корреспондентские счета за рубежом на постоянной основе, сообщают «Известия».

Из-за того, что крупные банки находятся под санкциями, небольшие организации могут выступать как расчетные центры.

До 31 декабря 2023 года банки с базовой лицензией смогут открыть заграничные корсчета.

Для них будет установлен лимит на размещение денег за границей.

Представители Ассоциации банков России сообщили, что организациям с базовой банковской лицензией открыть расчетные счета за рубежом будет непросто. Это может занять около шести месяцев, поэтому нужно разрешить банкам заводить такие счета без ограничения.