Банки

Банкам с базовой лицензией разрешили открывать корсчета за границей

Небольшие банки смогут взять на себя обязанности расчетных центров и до 31 декабря 2023 года открывать заграничные корсчета. Такое разрешение могут сделать бессрочным.

Версия для печати

Небольшим кредитным банкам с базовой лицензией могут позволить открывать корреспондентские счета за рубежом на постоянной основе, сообщают «Известия».

Из-за того, что крупные банки находятся под санкциями, небольшие организации могут выступать как расчетные центры.

До 31 декабря 2023 года банки с базовой лицензией смогут открыть заграничные корсчета.

Для них будет установлен лимит на размещение денег за границей.

Представители Ассоциации банков России сообщили, что организациям с базовой банковской лицензией открыть расчетные счета за рубежом будет непросто. Это может занять около шести месяцев, поэтому нужно разрешить банкам заводить такие счета без ограничения.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Первичные документы

Международная транспортная накладная CMR 

Любые грузоперевозки на автомобиле сопровождаются документами, которые содержат сведения о товаре, грузоотправителе, перевозчике и грузополучателе. Для внутренних перевозок в каждой стране существуют свои документы. Для трансграничных перевозок была разработана международная транспортная накладная CMR. 

Международная транспортная накладная CMR 

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Ведение бизнеса

Новый драйвер для корпоративных мессенджеров или когда WhatsApp вне закона

В мессенджерах мы общаемся, развлекаемся и работаем. В том числе WhatsApp и Telegram часто используем для работы. Однако согласно новым требованиям российского законодательства скоро под запретом окажется передача персональных данных и платежных документов в иностранных мессенджерах. К таким как раз относятся WhatsApp и Telegram. Что делать?

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Уплата налогов и взносов в 2023 году: единый платеж или обычные платежки

Эксперимент по переходу на единый налоговый платеж завершен. С 2023 года ЕНП и ЕНС касаются всех. Однако законодатели дали время на адаптацию к новым правилам и на время оставили возможность платить налоги по-старому.

Уплата налогов и взносов в 2023 году: единый платеж или обычные платежки
Судебная практика по налоговым спорам

Безопасные налоговые схемы в 2023 году

Сразу скажем, что безопасных налоговых схем не бывает. Если налоговики проигрывают, значит, или они «нашли» схему там, где ее нет, или не добыли доказательства, или эти доказательства не нравятся суду. Но в 2022 году компаниям удавалось отбиться в довольно непростых случаях. Этот опыт можно применить и сейчас.

Безопасные налоговые схемы в 2023 году
Читать еще