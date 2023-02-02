Поставка

ФАС поддержала идею запретить торговым сетям штрафовать поставщиков за срыв заказов

Ритейлеры заказывают слишком много продукции, которую изготовители не успевают поставлять. Для некоторых сетей выставление штрафов стало источником дополнительного дохода. Это хотят изменить и помочь поставщикам.

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Федеральная антимонопольная служба готова поддержать поставщиков и запретить торговым сетям штрафовать производителей за срыв поставок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Минсельхоза в Госдуму.

Ритейлеры так часто заказывают товары, что изготовители не успевают их производить и отгружать.

За это поставщики выплачивают штрафы, которые могут достигать десятков миллионов рублей и нескольких процентов от выручки.

«Для некоторых сетей такое размещение внеплановых поставок и выставление штрафов стало дополнительным заработком. В перспективе это может сказаться на ассортименте на полках в магазинах», – сообщил Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз».

Предложенные поправки в закон «О торговле» запретят брать штрафы с поставщиков, если дата исполнения обязательств заранее не согласовывалась.

В период пандемии торговые сети договаривались ввести мораторий на штрафы, но его поддержали только крупные компании. Большинство ритейлеров продолжило штрафовать поставщиков на 20%, 50%, а иногда и на 100% стоимости продуктов. Тогда же снизилось качество сервиса производителей товаров.

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