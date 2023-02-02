ФАС поддержала идею запретить торговым сетям штрафовать поставщиков за срыв заказов

Федеральная антимонопольная служба готова поддержать поставщиков и запретить торговым сетям штрафовать производителей за срыв поставок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо Минсельхоза в Госдуму.

Ритейлеры так часто заказывают товары, что изготовители не успевают их производить и отгружать.

За это поставщики выплачивают штрафы, которые могут достигать десятков миллионов рублей и нескольких процентов от выручки.

«Для некоторых сетей такое размещение внеплановых поставок и выставление штрафов стало дополнительным заработком. В перспективе это может сказаться на ассортименте на полках в магазинах», – сообщил Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз».

Предложенные поправки в закон «О торговле» запретят брать штрафы с поставщиков, если дата исполнения обязательств заранее не согласовывалась.

В период пандемии торговые сети договаривались ввести мораторий на штрафы, но его поддержали только крупные компании. Большинство ритейлеров продолжило штрафовать поставщиков на 20%, 50%, а иногда и на 100% стоимости продуктов. Тогда же снизилось качество сервиса производителей товаров.