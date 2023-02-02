Больше 80% предпринимателей справились с перебоями в поставках товаров и материалов

Большинство компаний малого бизнеса (81%) преодолели сложности с прекращением поставок материалов и товаров. Об этом говорится в совместном исследовании Минэкономразвития России, Сбербанка и Фонда общественного мнения.

51% предпринимателей отметили, что больше всего пользу для бизнеса принесли специальные налоговые режимы. Программы льготного кредитования с господдержкой помогли 42% опрошенных.

В 2022 году предприниматели получили 53 тыс. льготных кредитов на общую сумму 507,6 млрд рублей. Из них Сбербанк оформил 33,3 тыс. договоров на сумму 204,2 млрд рублей.

60% представителей малого бизнеса ожидает еще больше льготных кредитов, 44% хотели бы получить льготную рекламную поддержку, 33% – помощь в выходе на новые рынки, 32% – отсрочки платежей, 31% – обучение бизнес-планированию, а 29% – приобрести IT-решения для ведения бизнеса.