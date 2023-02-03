Вырос спрос на туры в февральские праздники

Спрос на путешествия в период празднования Дня защитника отечества вырос до 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года, сообщает «ТАСС».

Для отдыха клиенты туристических компаний выбрали более 25 стран. Чаще всего бронируют туры в ОАЭ и Египет.

Также популярны поездки в Турцию, Таиланд, Шри-Ланку, Армению и на Мальдивы. Выбирают в том числе и Юго-Восточную Азию, куда из Москвы теперь летают чартерные рейсы.

Внутри страны туристы в основном отдыхают в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Калининграде, Минводах, на Северном Кавказе и Байкале.

Спрос вырос из-за длинных выходных, а также по причине снятия ковидных ограничений во многих странах.

42% туристов на февральские праздники забронировали туры с завтраками, 26,4% – по системе «все включено».

Остановиться в гостинице с «пятью звездами» собираются 34% путешественников, 29,5% предпочитают «четыре звезды», а 26,9% планируют жить в трехзвездочном отеле.