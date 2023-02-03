Права потребителей

Чтобы скрыть меньший объем, производители молока на упаковках пишут «1 кг»

«Домик в деревне», Viola и «Бежин луг» стали указывать на упаковках с молоком вес, а не реальный объем. Так они хотят незаметно для покупателей скрыть меньшее количество молока, себестоимость которого выросла на 7-8%.

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Производители начали скрывать уменьшение молока в пакете надписью «1 кг», сообщает «РБК».

Вместо того, чтобы указывать объем товара в мл, на молочной продукции стали писать его вес в кг.

Так производители пытаются незаметно для покупателя уменьшить количество молока из-за роста цен на сырье.

Из-за высокой плотности молоко занимает примерно 970 мл.

Производители «Домик в деревне», Viola и «Бежин луг» указывают на упаковке «1 кг», «1000 г» и объем или же только вес.

При этом в 2022 году средняя цена на молоко выросла на 20,1% по сравнению с 2021 годом. Вместо 27,5 рублей придется заплатить 33 рубля за 1 кг.

За 2022 год на 7-8% выросла себестоимость производства молока, а в 2020-2021 годах этот показатель прибавил 16-20%.

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Права потребителей

Чтобы скрыть меньший объем, производители молока на упаковках пишут «1 кг»

«Домик в деревне», Viola и «Бежин луг» стали указывать на упаковках с молоком вес, а не реальный объем. Так они хотят незаметно для покупателей скрыть меньшее количество молока, себестоимость которого выросла на 7-8%.

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