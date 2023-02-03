Организациям из новых регионов разрешат подавать статистическую информацию в бумажном виде

Организациям из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей разрешат сдавать статистику в электронном или бумажном виде. Об этом пишет «Парламентская газета».

Соответствующий законопроект рассмотрят 7 февраля 2023 года на пленарном заседании Комитета по экономической политике.

Юрлица, органы власти и местного самоуправления, держатели реестров акционеров, малый и средний бизнес должны предоставить первичные статистические данные в Центробанк, Соцфонд и отраслевые министерства.

Такие документы надо подавать в электронном виде и заверять ЭЦП.

Для организаций, которые зарегистрированы в новых регионах, хотят сделать послабление – они смогут до 1 января 2026 года подавать документы на бумажном носителе.