Карьера бухгалтера

🎨🧘‍♀️🏐 Бухгалтеры, посоветуйте коллегам развлечение, которое позволяет подогревать интерес к работе

Головоломка «Разгадай все тайны ЕНП» не считается, ее уже предложил Егоров. А что посоветуете вы? Есть техники, которые годами помогают вам сохранить ментальную энергию?

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Когда в детстве вы шли с мамой в поликлинику, наверняка прыгали через трещины в асфальте или плитке, чтобы не свалиться в лаву. Ведь так путь интереснее.

Мы выросли, но чтобы сохранить силу воли и вовлеченность в процесс, ищем элементы фана, чтобы хоть немного представить, что наша текущая деятельность – развлечение.

Активно призываем вас использовать разные приемы, которые могут поднять боевой дух. В нашей редакции выступают за физическую активность и краткосрочные путешествия.

Есть техники и для взаимодействия с коллегами: держать взгляд или рукопожатие так долго, как это допустимо, подбирать фразы и вместо «опять скинул тупую задачу» говорить что-то благозвучное.

Пишите в комментариях свои варианты и давайте интересный эксперимент?

Проверим, как на вашем самочувствии скажется попадание в профсообщество.

Запишитесь сейчас в Сообщество бухгалтеров и поделитесь своими эмоциями от этого. Только честно.

Карьера бухгалтера

🎨🧘‍♀️🏐 Бухгалтеры, посоветуйте коллегам развлечение, которое позволяет подогревать интерес к работе

Головоломка «Разгадай все тайны ЕНП» не считается, ее уже предложил Егоров. А что посоветуете вы? Есть техники, которые годами помогают вам сохранить ментальную энергию?

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