Как бороться с выгоранием: рецепт

Лирическое отступление. Я бы хотела сказать, что журналисты – это вечные двигатели, но врать – нехорошо. Так что скажу, что всем нужна подзарядка. Да да, и вам тоже. Я знаю 🙂
Итак, рецепт одной из таких подзарядок. Начинается с мема:
Это Михаил Юрьевич. В сложное время своей жизни он взял и уехал в горы. Будь как Михаил Юрьевич!
В составе рецепта:
1 слегка уставший журналист,
1 компания друзей, которая не умеет кататься на лыжах,
1 автомобиль (но надежный, потому что прошедший ТО),
Кавказские горы, 1 экземпляр (вообще около 1150 километров протяженностью).
Время приготовления: 2 дня
Поехали!
Бронируем на Суточно.ру номер на две ночи. Помещаем компанию друзей вместе с журналистом в автомобиль. Забиваем в навигаторе маршрут до поселка Эльбрус (с горой не путать). Запускаем двигатель.
Едем 9 часов (считая от Ростова-на-Дону), пока на горизонте не будет примерно такое состояние:
Находим свой отель, заселяемся.
Примечание: время приезда с заселением может не совпасть. Тогда у рецепта есть два продолжения.
Первый: поесть и спокойно погулять по близлежащим поселкам. Второй вариант сложнее. Для него придется забить в навигаторе «пешеходные маршруты из Терскола и Чегета». Выбираем один из них и идем вдоль речки:
Дальше будет тропа:
Осторожно: если свернуть не туда, можно случайно сбежать в Грузию:
Двигаемся вперед по серпантину, пока не увидим горизонт вот в таком состоянии:
Важное примечание: некоторые забывают дышать от восторга. Так нельзя!
Вдыхаем поглубже и начинаем спуск. Набираемся побольше сил, потому что вечером идем смотреть на звезды:
Запасаемся силами и высыпаемся. На утро едем в село Терскол и забиваем там следующий пешеходный маршрут, до водопада Девичьи косы. Поднимаемся по тропе:
Еще выше:
Еще выше:
Еще:
Дожидаемся, пока снегопад не усилится – и начинаем спуск. После спуска можно будет погреться и выпить кофе в уютной кофейной лавке:
Вечером снова смотрим на звезды:
Высыпаемся, утром отправляемся в дорогу. По приезду открываем ноутбук с рабочими задачами. Вуаля – и усталость как рукой сняло. Готово, вы восхитительны!