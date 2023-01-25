Как бороться с выгоранием: рецепт

Лирическое отступление. Я бы хотела сказать, что журналисты – это вечные двигатели, но врать – нехорошо. Так что скажу, что всем нужна подзарядка. Да да, и вам тоже. Я знаю 🙂

Итак, рецепт одной из таких подзарядок. Начинается с мема:

Это Михаил Юрьевич. В сложное время своей жизни он взял и уехал в горы. Будь как Михаил Юрьевич!

В составе рецепта: 1 слегка уставший журналист,

1 компания друзей, которая не умеет кататься на лыжах,

1 автомобиль (но надежный, потому что прошедший ТО),

Кавказские горы, 1 экземпляр (вообще около 1150 километров протяженностью). Время приготовления: 2 дня

Поехали!

Бронируем на Суточно.ру номер на две ночи. Помещаем компанию друзей вместе с журналистом в автомобиль. Забиваем в навигаторе маршрут до поселка Эльбрус (с горой не путать). Запускаем двигатель.

Едем 9 часов (считая от Ростова-на-Дону), пока на горизонте не будет примерно такое состояние:

Находим свой отель, заселяемся.

Примечание: время приезда с заселением может не совпасть. Тогда у рецепта есть два продолжения.

Первый: поесть и спокойно погулять по близлежащим поселкам. Второй вариант сложнее. Для него придется забить в навигаторе «пешеходные маршруты из Терскола и Чегета». Выбираем один из них и идем вдоль речки:

Дальше будет тропа:

Осторожно: если свернуть не туда, можно случайно сбежать в Грузию:

Двигаемся вперед по серпантину, пока не увидим горизонт вот в таком состоянии:

Важное примечание: некоторые забывают дышать от восторга. Так нельзя!

Вдыхаем поглубже и начинаем спуск. Набираемся побольше сил, потому что вечером идем смотреть на звезды:

Запасаемся силами и высыпаемся. На утро едем в село Терскол и забиваем там следующий пешеходный маршрут, до водопада Девичьи косы. Поднимаемся по тропе:

Еще выше:

Еще выше:

Еще:

Дожидаемся, пока снегопад не усилится – и начинаем спуск. После спуска можно будет погреться и выпить кофе в уютной кофейной лавке:

Вечером снова смотрим на звезды:

Высыпаемся, утром отправляемся в дорогу. По приезду открываем ноутбук с рабочими задачами. Вуаля – и усталость как рукой сняло. Готово, вы восхитительны!