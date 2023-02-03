Учет в строительстве

Вышло решение КС о патентной системе при деятельности по ремонту построек

Налоговики решили, что некоторые работы предпринимателя не подпадали под полученные им патенты на «ремонт жилья и других построек». Якобы, они являлись строительными и проводились на объектах, которые не связаны с проживанием граждан. ИП доначислили налоги.

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Заявитель попытался оспорить в Конституционном Суде РФ норму, которая в спорный период регулировала ПСН в отношении ремонта жилья и других построек.

Бизнесмен утверждал, что на практике правило применяли произвольно. Считалось, что нельзя относить к такой деятельности ремонт на недостроенных объектах и на тех, что не предназначены для проживания.

КС счел, что норму в оспариваемой редакции применяли верно (постановление от 26 января 2023 г. № 4-П). Она позволяла использовать ПСН с учетом конкретного содержания деятельности и характеристик объектов, на которые она направлена.

По оценке КС, оспариваемая норма содержит достаточно конкретное определение деятельности и ее объектов, при которых применяется патентная система налогообложения. Не противоречит Конституции и в деле применена корректно.

Из анализа Градостроительного кодекса и других нормативных актов следует, что термин строительство подразумевает иные работы, нежели ремонт.

Ремонт в данном случае – это не создание нового объекта, а замена или восстановление конструкций объектов капитального строительства и их элементов по заказам потребителей.

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Работы на объектах незавершенного строительства относятся к строительным работам, так как они направлены на восполнение элементов, недостающих для завершения стройки.

Бывают исключения, к примеру, приведение помещения в состояние, пригодное для проживания, когда МКД или иное строение, изначально предназначенное для проживания, сдан в эксплуатацию без отделки или находится в завершающей стадии строительства.

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Учет в строительстве

Вышло решение КС о патентной системе при деятельности по ремонту построек

Налоговики решили, что некоторые работы предпринимателя не подпадали под полученные им патенты на «ремонт жилья и других построек». Якобы, они являлись строительными и проводились на объектах, которые не связаны с проживанием граждан. ИП доначислили налоги.

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