ЕАЭС

Приложение для работы в ЕАЭС появится в Киргизии и Белоруссии

Мобильное приложение «Работа в ЕАЭС» помогает мигрантам с трудоустройством, поиском жилья и оформлением документов.

Версия для печати

В Киргизии и Белоруссии будет запущена платформа «Работа в ЕАЭС», которая помогает трудовым мигрантам взаимодействовать с национальными информационными сервисами, получать государственные и коммерческие услуги в одном месте.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна.

Трудовые мигранты могут получить более 30 услуг, в том числе оформление вида на жительство, регистрация юрлица, обращение в государственные органы. Также приложение «Работа в ЕАЭС» помогает найти работу и жилье.

В июне 2022 года Фонд цифровых инициатив ЕАБР запустил платформу с онлайн-сервисами. Тогда же председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал всех участников ЕАЭС присоединиться к работе приложения.

С 1 января 2023 года мобильное приложение начало работать в Армении.

В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Автоматизация учета

Сервисы для видеоконференций: зачем они бизнесу в 2023 году

Сервисы для видеоконференций часто используются для созвонов с клиентами, экспертами, командой, партнерами, PR-агентствами, деловыми сообществами и бюро спикеров. В таком формате удобно обсуждать сотрудничество, текущие задачи, сопоставлять статус работ по проекту и актуализировать стратегии. Расскажу подробно о самых популярных из них и о самых важных их функциях.

Сервисы для видеоконференций: зачем они бизнесу в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Трудовые отношения

Прием на работу студента в 2023 году

При приеме на работу студентов очных и заочных отделений, обучающихся в вузах и колледжах, есть ряд нюансов, которые нужно учитывать. Без их соблюдения, трудовые отношения выпадают из правового поля, что негативно сказывается как на работодателе, так и на работнике.

Прием на работу студента в 2023 году
Имущественный вычет

Нельзя получить имущественный вычет по НДФЛ с кадастровой стоимости построенного дома

На жилой дом можно получить имущественный налоговый вычет в размере расходов на его строительство. Перечень этих расходов закрытый. Просто заявить в 3-НДФЛ кадастровую стоимость дома нельзя.

Читать еще