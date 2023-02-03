Приложение для работы в ЕАЭС появится в Киргизии и Белоруссии

В Киргизии и Белоруссии будет запущена платформа «Работа в ЕАЭС», которая помогает трудовым мигрантам взаимодействовать с национальными информационными сервисами, получать государственные и коммерческие услуги в одном месте.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Тиграна Саркисяна.

Трудовые мигранты могут получить более 30 услуг, в том числе оформление вида на жительство, регистрация юрлица, обращение в государственные органы. Также приложение «Работа в ЕАЭС» помогает найти работу и жилье.

В июне 2022 года Фонд цифровых инициатив ЕАБР запустил платформу с онлайн-сервисами. Тогда же председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал всех участников ЕАЭС присоединиться к работе приложения.

С 1 января 2023 года мобильное приложение начало работать в Армении.

В состав ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Россия, Казахстан и Киргизия.