Общество

Банки будут обязаны открывать социальные вклады и счета для бедных

Процентная ставка для депозитов будет привязана к ключевой ставке, хранить на счете можно не более 100 тысяч рублей, а банк не будет брать комиссию за открытие счетов и обслуживание вкладов.

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Системно значимые банки могут обязать с 1 июля 2024 года открывать вклады и счета для малообеспеченного населения, пишет «Интерфакс».

Центробанк в конце 2021 года предложил ввести вклады для клиентов с низкими доходами.

Открыть такие вклады смогут те, кто получает социальную поддержку и есть в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Проценты будут привязаны к ключевой ставке, их гарантированно выплатят. Социальные вклады открываются только в рублях и на срок не более одного года.

Договор может быть пролонгирован, если клиент банка продолжает получать социальную помощь от государства.

Сумма сбережений не должна превышать 100 тыс. рублей, доходность не ниже уровня ключевой ставки плюс один процентный пункт.

Нельзя завести больше одного социального счета и вклада.

За открытие, обслуживание вкладов комиссия не взимается, а за совершение операций по счету банк не может снимать более 15 тыс. рублей в месяц.

Если закон примут, то он вступит в силу 1 июля 2024 года. Банки, которые не относятся к системно значимым, смогут открывать социальные счета и вклады не позднее 1 июля 2025 года.

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