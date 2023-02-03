Мобилизация

Заявление на отсрочку от армии надо подать до 6 февраля

Сотрудники IT-компаний могут подать заявление отсрочку от армии через портал Госуслуг. Ранее поданное заявление не позволит получить отсрочку.

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До 6 февраля 2023 года сотрудники аккредитованных IT-организаций должны подать заявление на отсрочку от армии через портал Госуслуг. Об этом напоминает Минцифры в своем телеграм-канале.

Заявления, которые подавались в 2022 году, сейчас недействительны.

Если у сотрудника нет личного кабинета на сайте Госуслуг, то компания может до 9 февраля 2023 года внести его в список.

Организация должна проверить данные сотрудников и отправить списки в Минцифры. В личном кабинете компании на Госуслугах должен быть статус «Отправлено».

Затем Минцифры до 1 марта 2023 года передаст сведения Минобороны, а призывная комиссия с 1 апреля по 15 июля предоставит специалистам отсрочку.

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