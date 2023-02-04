👉 Когда платить страховые взносы за январь: таблица

Взносы начисляются по единому тарифу. Никакого разделения на ОПС, ОМС, ОСС теперь нет.
Срок их уплаты – 28 февраля. Но до 27 февраля (перенос с 25 числа из-за выходных) надо сдать уведомление по ЕНП, где следует указать как взносы, так и НДФЛ, удержанный с 23.01 по 22.02.
При этом есть два способа уплаты налогов: обычными платежками со статусом 01 + уведомления и платежками со статусом 02 без уведомлений.
Кроме того, есть еще взнос по страхованию от производственного травматизма. Этот взнос надо платить в прежние сроки – до 15.02.2023 в СФР на новый КБК.
Он не входит в ЕНП, не относится к ФНС, поэтому никаких уведомлений по этому взносу нет.
Смотрите в нашей таблице все про взносы с зарплаты за январь.
Страховые взносы по единому тарифу
Взносы на травматизм
с уведомлением
без уведомления
Срок уплаты
28.02.2023
27.02.2023
15.02.2023
Срок сдачи уведомления
27.02.2023
нет
нет
Куда платить
УФК по Тульской области
СФР в вашем регионе
КБК
18201061201010000510
18210201000011000160
79710212000061000160