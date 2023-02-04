Страховые взносы

👉 Когда платить страховые взносы за январь: таблица

Бухгалтеры начислили первую зарплату в этом году и теперь им предстоит уплатить страховые взносы, которые на нее начислены. Смотрите в нашей таблице, когда и куда их платить.

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Взносы начисляются по единому тарифу. Никакого разделения на ОПС, ОМС, ОСС теперь нет.

Срок их уплаты – 28 февраля. Но до 27 февраля (перенос с 25 числа из-за выходных) надо сдать уведомление по ЕНП, где следует указать как взносы, так и НДФЛ, удержанный с 23.01 по 22.02.

При этом есть два способа уплаты налогов: обычными платежками со статусом 01 + уведомления и платежками со статусом 02 без уведомлений.

Кроме того, есть еще взнос по страхованию от производственного травматизма. Этот взнос надо платить в прежние сроки – до 15.02.2023 в СФР на новый КБК.

Он не входит в ЕНП, не относится к ФНС, поэтому никаких уведомлений по этому взносу нет.

Смотрите в нашей таблице все про взносы с зарплаты за январь.

 

Страховые взносы по единому тарифу

Взносы на травматизм

с уведомлением

без уведомления

Срок уплаты

28.02.2023

27.02.2023

15.02.2023

Срок сдачи уведомления

27.02.2023

нет

нет

Куда платить

УФК по Тульской области

СФР в вашем регионе

КБК

18201061201010000510

18210201000011000160

79710212000061000160

 

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