👉 Когда платить страховые взносы за январь: таблица

Взносы начисляются по единому тарифу. Никакого разделения на ОПС, ОМС, ОСС теперь нет.

Срок их уплаты – 28 февраля. Но до 27 февраля (перенос с 25 числа из-за выходных) надо сдать уведомление по ЕНП, где следует указать как взносы, так и НДФЛ, удержанный с 23.01 по 22.02.

При этом есть два способа уплаты налогов: обычными платежками со статусом 01 + уведомления и платежками со статусом 02 без уведомлений.

Кроме того, есть еще взнос по страхованию от производственного травматизма. Этот взнос надо платить в прежние сроки – до 15.02.2023 в СФР на новый КБК.

Он не входит в ЕНП, не относится к ФНС, поэтому никаких уведомлений по этому взносу нет.

Смотрите в нашей таблице все про взносы с зарплаты за январь.