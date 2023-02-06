При отрицательном сальдо на ЕНС уменьшить налог на фиксированные взносы не получится

В такой ситуации оказался участник нашего форума.

ИП на ПСН хочет уплатить фиксированные взносы, чтобы уменьшить налог по патенту.

Но на его ЕНС – отрицательное сальдо. ИП через суд пытается оспорить доначисления по акту проверки. Но пока суд да дело, долги числятся.

Напомним, «промаркировать» уплаченные взносы ИП в качестве взносов можно двумя способами:

Но в любом случае если сальдо ЕНС отрицательное, налоговики с поступивших денег будут гасить налоговые долги, которые образовались раньше.

Чтобы взносы на ЕНС были неприкосновенны, там всегда должно быть сальдо как минимум в сумме этих взносов.