Как работает для ИП новый способ уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы? Образец платежки

Что случилось Вышло новое письмо ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@, в котором налоговики представили новый способ уменьшения налогов по УСН и ПСН на фиксированные взносы. Ранее было другое разъяснение. Про него мы рассказывали здесь и здесь. Теперь появился способ № 2. Как выяснилось, не все ИП поняли весь смысл нового разъяснения по уменьшению налога на взносы. В комментариях к этой новости ИП задают вопросы. То, что понятно профессиональным бухгалтерам с большим стажем и опытом, может быть не понятно новичкам и обычным ИП-одиночкам, которые до недавнего времени и не думали, что им придется вникать в такие дебри, чтобы просто уменьшить налог на взносы, что раньше делали без всяких лишних телодвижений. Описываем этот алгоритм более подробно.

Когда платить Уплатить фиксированные взносы надо до конца квартала (до 31.03, до 30.06, до 30.09, до 31.12), если ИП хочет уменьшать на них налог за каждый квартал. Впрочем, можно уплатить всю сумму в начале года. В этом смысле ничего не меняется. Также было и в 2022 году. Смотрите в нашей таблице сумму фиксированных взносов за 2023 год и КБК по этим взносам. Взносы Сумма КБК Фиксированные взносы 45 842 182 1 02 02000 01 1000 160 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей 1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061 182 1 02 03000 01 1000 160 Итого (максимальная сумма) 257 061 + 45 842 = 302 903 Если вы решили платить равномерно поквартально, то платеж будет 45 842/4 = 11 460,50 руб. И плюс 1% от дохода. Эту часть тоже можете платить раз в квартал.

Шаг № 1 Перед первой уплатой фиксированных взносов надо убедиться, что сальдо на ЕНС положительное или нулевое. Если оно отрицательное, то сначала надо погасить долги, иначе ваши уплаченные взносы уйдут на гашение старых долгов и уменьшить на них налог вы не сможете. Проверить сальдо можно в личном кабинете ИП на сайте ФНС. Зайти туда можно разными способами, например, через Госуслуги.

Шаг № 2 Платим фиксированные взносы. Платим, как и все налоги, в Тулу. Реквизиты получателя одинаковы для всех. Но платежка будет не на ЕНП (с КБК ЕНП и ОКТМО 0). Нужна платежка со статусом 02. В этой платежке будет ОКТМО по месту учета ИП, период ГД.00.2023 и КБК взносов: 18210202000011000160 – взносы в фиксированном размере;

18210203000011000160 – взносы в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. руб. Смотрите образец платежки. Серым цветом обозначены реквизиты, которые у каждого ИП будут свои (свои ФИО, ИНН, расчетный счет, банк, ОКТМО). Скачать образец можно здесь. Если у вас нет расчетного счета, платить взносы можно по квитанции, как вы делали раньше. Главное, чтобы там были все необходимые реквизиты – статус 02, нужные КБК, ОТМО, период. Эти взносы попадают на ЕНС. Потому что сейчас все налоги идут на ЕНС. Но ваша платежка со всеми реквизитами – это сигнал для ФНС, что вы уплатили взносы. Уведомление не нужно. Ваша платежка – это и есть уведомление о том, что уплачены взносы. Так как по НК срок начисления взносов за 2023 год – 09.01.2024 и 01.07.2024, до этого времени ваши взносы будут числиться на ЕНС (оставаться на сальдо). Но они будут как бы зарезервированы под взносы. Но этот резерв не будет неприкосновенным, в любой момент он будет у вас изъят, если будут долги по другим налогам. Поэтому переходим к следующему шагу.

Шаг № 3 Убедитесь, что после уплаты взносов сальдо на ЕНС как минимум равно этой сумме или больше. Ваши взносы будут «висеть» на сальдо ЕНС до тех пор, пока не наступит срок их уплаты. Нельзя допускать, чтобы сальдо было меньше суммы уплаченных взносов (нарастающим итогом). То есть, вы платите до 31.03 сумму 11 460,50 руб. и эта сумма до конца года остается на ЕНС. Потом до 30.06 вы платите еще 11 460,50 руб. и у вас на сальдо ЕНС должна быть сумма 22 921 руб. Потому до 30.09 вы платите еще 11 460,50 руб. и у вас на сальдо ЕНС должна быть сумма 34 381,50 руб. Потом до 31.12 вы платите еще 11 460,50 руб. и у вас на сальдо ЕНС должна быть сумма 45 842 руб. Это сальдо должно продержаться до 09.01.2024. В этот день деньги у вас наконец-то спишут в бюджет, и вы можете вздохнуть спокойно – ваши взносы весь год продержались в статусе взносов и уменьшение налога на них в течение года было правомерным.

Шаг № 4 Уменьшаем налог на взносы. По УСН «доходы» вы просто уменьшаете налог, как делали это раньше. Никаких заявлений на этот счет подавать не надо. При ПСН, также, как раньше, вы подаете уведомление об уменьшении (КНД 1112021).

Шаг № 5 Платим налог по УСН, уже уменьшенный на взносы. Срок уплаты за 1 квартал – до 28.04.2023. По этому шагу, к сожалению, пока нет четких разъяснений. Вы можете платить налог по УСН платежками-уведомлениями со статусом 02. Такие же вы будете делать для фиксированных взносов по разъяснениям ФНС. В этой платежке надо указать ваш ОКТМО и КБК налога по УСН. Кроме того, можно платить налог по УСН на КБК ЕНП и тогда надо сдавать уведомления по ЕНП на налог по УСН. В этом уведомлении надо указать сумму налога по УСН, который причитается к уплате, то есть уже уменьшенную на уплаченные фиксированные взносы. Внимание! По действующим нормам закона № 263-ФЗ такое уведомление автоматически лишит вас права в дальнейшем использовать платежки с КБК фиксированных взносов. И тогда вы не сможете применять описанный в этой статье способ уменьшения налога на взносы через платежки. Об этом предупреждают эксперты. Этот вопрос задают ФНС бизнесмены и бухгалтеры в чатах. То есть, сейчас применять и платежки со статусом 02, и уведомления, нельзя. Но вдруг ФНС сделает исключение для фиксированных взносов? Подождем разъяснений. Поэтому пока не торопитесь и не платите налог по УСН на КБК ЕНП. Время до апреля еще есть. Что касается уплаты налога по ПСН, то здесь все проще. Его нужно платить на КБК ЕНП, потому что по патенту не нужны уведомления. ФНС и так знает, когда он начислен и будет ждать от вас уплаты. Как только деньги поступят на ЕНС, их спишут в установленный срок в бюджет.