Поступления в бюджет значительно упали. Минфин назвал две причины, одна из них – ЕНП

Минфин счет некорректным сравнивать данные о поступлениях за январь на 1 февраля с данными 2022 года.

«Исчисленный по декларациям НДС по срокам уплаты первого квартала 2023 года превышает показатели прошлого года на 23% (1955 млрд руб. к 1587 млрд руб. аналогичного периода прошлого года)», – сообщает министерство в своем Telegram-канале. Оперативные данные 2023 года по доходам несопоставимы с данными прошлого года.

Надо дождаться 7 февраля для корректного анализа.

На 2 февраля 2023 года поступление доходов в федеральный бюджет составило 414 млрд руб., по данным января 2022 года, они составляли 2089,15 млрд руб., обратил винимание «Интерфакс».

Минфин объяснил эту разницу уплатой налогов в рамках единого налогового платежа, а также возмещением налога на добавленную стоимость (НДС).