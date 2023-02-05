Экономика России

Поступления в бюджет значительно упали. Минфин назвал две причины, одна из них – ЕНП

Отчитываясь об исполнении бюджета в январе 2023 года, Минфин напомнил, что с апреля 2022 года действует ускоренный порядок возмещения НДС. А доходы бюджетов теперь формируются едиными налоговыми платежами. Из-за этих двух причин показатели исполнения бюджета нельзя сравнивать с цифрами прошлого года.

Версия для печати

Минфин счет некорректным сравнивать данные о поступлениях за январь на 1 февраля с данными 2022 года.

«Исчисленный по декларациям НДС по срокам уплаты первого квартала 2023 года превышает показатели прошлого года на 23% (1955 млрд руб. к 1587 млрд руб. аналогичного периода прошлого года)», – сообщает министерство в своем Telegram-канале. Оперативные данные 2023 года по доходам несопоставимы с данными прошлого года.

Надо дождаться 7 февраля для корректного анализа.

На 2 февраля 2023 года поступление доходов в федеральный бюджет составило 414 млрд руб., по данным января 2022 года, они составляли 2089,15 млрд руб., обратил винимание «Интерфакс».

Минфин объяснил эту разницу уплатой налогов в рамках единого налогового платежа, а также возмещением налога на добавленную стоимость (НДС).

Экономика России

Поступления в бюджет значительно упали. Минфин назвал две причины, одна из них – ЕНП

Отчитываясь об исполнении бюджета в январе 2023 года, Минфин напомнил, что с апреля 2022 года действует ускоренный порядок возмещения НДС. А доходы бюджетов теперь формируются едиными налоговыми платежами. Из-за этих двух причин показатели исполнения бюджета нельзя сравнивать с цифрами прошлого года.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Защита персональных данных

😷 Если сотрудник заподозрил у себя признаки ЗППП, он не обязан докладывать об этом работодателю

Нельзя применять дисциплинарное наказание к сотрудникам, которые не сообщают работодателю о том, что у них есть признаки психического расстройства, педикулеза и половых инфекций.

РСВ

В состав ЕФС-1 не входит новый ежемесячный отчет. Не ищите его там

С 2023 года вместо СЗВ-М надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах. Некоторые бухгалтеры по аналогии с прежним отчетом думают, что новый также сдают в СФР, ищут его в форме ЕФС-1 и не находят. Его там нет.

Имущественный вычет

Нельзя получить имущественный вычет по НДФЛ с кадастровой стоимости построенного дома

На жилой дом можно получить имущественный налоговый вычет в размере расходов на его строительство. Перечень этих расходов закрытый. Просто заявить в 3-НДФЛ кадастровую стоимость дома нельзя.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

Выведение из равновесия как вид манипуляции

Мы рассмотрели 8 видов манипуляций по книге Н.Непряхина «Я манипулирую тобой». Следующий вид манипуляции – выведение из равновесия хорошо знаком читателю, именно так ведут себя дети, выводя родителей из равновесия, они добиваются своего. Расскажем о нём и об упражнении развития навыков устойчивости, гибкости, и об итальянском кино «Лучшее предложение»

Выведение из равновесия как вид манипуляции
Страховые взносы

Радиоэлектронные компании применяют налоговые льготы только после включения их в реестр

Применять ставку налога на прибыль 0% с начала года после включения в реестр в конце года компания из сферы радиоэлектроники не может. Льгота пойдет только после включения в реестр.

Читать еще