Пользователи интернета

Сайты просят установить сертификат от Минцифры для оплаты покупок

У Сбербанка 15 февраля 2022 года заканчивается срок действия иностранного сертификата, поэтому сайты-партнеры предлагают установить TLS-сертификат или отечественный браузер. Можно этого не делать, интернет-эквайринг «Сбера» будет работать.

Версия для печати

Сайты, которые проводят платежи через Сбербанк, потребовали установить отечественный браузер или сертификат от Минцифры, сообщает «РБК».

Интернет-ресурсы «Афиши», магазинов «Вкусвилл» и DNS при покупке информируют пользователей о том, что для оплаты нужно скачать российский браузер или установить сертификат безопасности.

Это произошло по причине того, что иностранные сертификаты, которые защищали зашифрованные данные и онлайн-транзакции, у Сбербанка перестали действовать. При этом у ВТБ, Альфа-банка и Газпромбанка они пока что работают.

TLS-сертификат Минцифры уже есть в браузере «Атом» и в последних версиях «Яндекс.Браузера».

В декабре 2022 года на сайте «Связного», «Детского мира» и других магазинов также появлялось сообщение, что нужно установить сертификат Минцифры, поскольку с 15 февраля интернет-эквайринг «Сбера» перестанет работать.

Представители Сбербанка сообщили, что пользователи могут ничего дополнительно не устанавливать. Интернет-эквайринг банка будет работать в штатном режиме для всех пользователей и партнеров.

«Объявления на сайтах партнеров не являются рекомендациями банка и создаются по инициативе партнера», – заявили в «Сбере».

Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что зарубежные браузеры не опасны для пользователей, но сертификаты можно установить, чтобы быть уверенными в безопасности транзакций.

Электронные подписи

Как получить электронную подпись через ОФД. Новый способ без посещения ФНС

Появилась возможность оформить заявку и получить КЭП с помощью нового сервиса от Платформы ОФД. Теперь ее можно заказать прямо со своего рабочего места. Налоговую посещать не нужно, а идентификацию личности можно пройти в отделении Сбербанка.

Как получить электронную подпись через ОФД. Новый способ без посещения ФНС
Пользователи интернета

Сайты просят установить сертификат от Минцифры для оплаты покупок

У Сбербанка 15 февраля 2022 года заканчивается срок действия иностранного сертификата, поэтому сайты-партнеры предлагают установить TLS-сертификат или отечественный браузер. Можно этого не делать, интернет-эквайринг «Сбера» будет работать.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Вебинары для бухгалтеров

💡 Запишитесь на вебинар, который поможет с годовой отчетностью: рекомендации аудиторов, новые ФСБУ, изменения

Сообщество профессиональных бухгалтеров спешит на помощь. При составлении годовой отчетности нужно учесть массу изменений и актуальные рекомендации аудиторов. Бухотчетность за год составлять с учетом новых ФСБУ.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как актуализировать сальдо ЕНС

Для многих налогоплательщиков 2023 год начался с технических проблем оператора ЭДО при проведении сверок с ФНС и невозможностью получить ответы на запросы. А для части тех, кому все-таки удалось увидеть справку о состоянии расчетов с бюджетом, – с неприятных сюрпризов в виде сальдо, не соответствующего данным учета.

Как актуализировать сальдо ЕНС

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

Возврат переплаты или зачет средств с ЕНС: как оформить

Введение с 2023 года единого налогового счета в корне изменило порядок возврата и зачета переплаты по налогам. Вместо понятий «излишне уплаченный» и «удержанный налог» теперь используется термин «положительное сальдо по ЕНС». Рассмотрим подробнее, как в 2023 году вывести или зачесть переплату по ЕНС.

Возврат переплаты или зачет средств с ЕНС: как оформить
Читать еще