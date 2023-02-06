Сайты просят установить сертификат от Минцифры для оплаты покупок

Сайты, которые проводят платежи через Сбербанк, потребовали установить отечественный браузер или сертификат от Минцифры, сообщает «РБК».

Интернет-ресурсы «Афиши», магазинов «Вкусвилл» и DNS при покупке информируют пользователей о том, что для оплаты нужно скачать российский браузер или установить сертификат безопасности.

Это произошло по причине того, что иностранные сертификаты, которые защищали зашифрованные данные и онлайн-транзакции, у Сбербанка перестали действовать. При этом у ВТБ, Альфа-банка и Газпромбанка они пока что работают.

TLS-сертификат Минцифры уже есть в браузере «Атом» и в последних версиях «Яндекс.Браузера».

В декабре 2022 года на сайте «Связного», «Детского мира» и других магазинов также появлялось сообщение, что нужно установить сертификат Минцифры, поскольку с 15 февраля интернет-эквайринг «Сбера» перестанет работать.

Представители Сбербанка сообщили, что пользователи могут ничего дополнительно не устанавливать. Интернет-эквайринг банка будет работать в штатном режиме для всех пользователей и партнеров.

«Объявления на сайтах партнеров не являются рекомендациями банка и создаются по инициативе партнера», – заявили в «Сбере».

Эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов сообщил, что зарубежные браузеры не опасны для пользователей, но сертификаты можно установить, чтобы быть уверенными в безопасности транзакций.