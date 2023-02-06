Подрабатывают почти 30% сотрудников

Число людей, которые оказывают частные услуги, выросло почти до 30%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

22% опрошенных оказывают частные услуги оказывают, чтобы подработать, а 7% называют это основной занятостью.

В основном такие специалисты занимаются строительством (17%), бытовым ремонтом (12%), оказывают услуги по дизайну и обучению (по 9%). Дополнительная работа занимает до 10 часов в неделю и приносит от 10% до 30% дохода.

За 2022 год интерес ко вторичной занятости вырос на 15%. Эксперты это связывают со снижением доходов населения, с удобством режима самозанятости и с запросом работодателей на внештатных сотрудников.

Кроме того, в стране развита неформальная деятельность. Официальной статистике неизвестно о том, чем занимаются 15-18 млн человек. Доходы от серой заплаты составляют примерно 12 трлн рублей.