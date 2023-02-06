ЕНП (единый налоговый платеж)

✅ ФНС откроет центры поддержки для решения проблем бизнеса с ЕНС

Народный фронт совместно с ФНС откроет центры информирования и сбора обратной связи по поводу сложностей бизнеса с ЕНС.

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✅ ФНС откроет центры поддержки для решения проблем бизнеса с ЕНС

Сейчас в основном жалобы бизнеса по ЕНС такие:

  • невесть откуда взявшаяся задолженность;
  • невозможно получить внятные объяснения от налоговиков на этот счет;
  • невозможно получить информацию о сальдо ЕНС.

В центрах поддержки представители бизнеса получат консультацию и смогут решить проблему совместно с налоговиками.

ФНС готова прикомандировать своих специалистов в регионах в создаваемые центры содействия, пишут «Ведомости».

В ОНФ заявили, что в ближайшие две недели проведут анализ и предложат основанные на пожеланиях бизнеса системные решения.

Эксперт Наталья Горячая считает, что «вся эта схема была бы хороша, если бы не одно очень важное „но“: если бы налоги в России бизнес платил не авансом, а по факту получения прибыли. Хотели как лучше – получилось как всегда: платежек осталось столько же, добавили уведомления об исчисленных суммах, штрафы за непредставление уведомлений добавились».

Плюс только в том, подчеркивает Наталья Горячая, что реквизиты для перечисления стали одними. Но и здесь не обошлось без исключений: НДФЛ с выплат иностранным сотрудникам (в некоторых случаях) и взносы на «травматизм» – их надо платить отдельно и в другие сроки.

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