✅ ФНС откроет центры поддержки для решения проблем бизнеса с ЕНС

Сейчас в основном жалобы бизнеса по ЕНС такие:

невесть откуда взявшаяся задолженность;

невозможно получить внятные объяснения от налоговиков на этот счет;

невозможно получить информацию о сальдо ЕНС.

В центрах поддержки представители бизнеса получат консультацию и смогут решить проблему совместно с налоговиками.

ФНС готова прикомандировать своих специалистов в регионах в создаваемые центры содействия, пишут «Ведомости».

В ОНФ заявили, что в ближайшие две недели проведут анализ и предложат основанные на пожеланиях бизнеса системные решения.

Эксперт Наталья Горячая считает, что «вся эта схема была бы хороша, если бы не одно очень важное „но“: если бы налоги в России бизнес платил не авансом, а по факту получения прибыли. Хотели как лучше – получилось как всегда: платежек осталось столько же, добавили уведомления об исчисленных суммах, штрафы за непредставление уведомлений добавились».

Плюс только в том, подчеркивает Наталья Горячая, что реквизиты для перечисления стали одними. Но и здесь не обошлось без исключений: НДФЛ с выплат иностранным сотрудникам (в некоторых случаях) и взносы на «травматизм» – их надо платить отдельно и в другие сроки.