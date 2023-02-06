Коллекторы

За угрозы и насилие коллекторов лишат свободы на срок до 10 лет

Просроченную задолженность можно возвращать только законными методами, недопустимо применять насилие или угрожать должникам.

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект, по которому коллекторы за применение насилия или угрозы его применения получат до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает «ТАСС».

Коллекторам за насилие или угрозу применения насилия будет грозить штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех лет.

Кроме того, могут быть назначены принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.

За те же деяния, но совершенные организованной группой, депутаты предлагают ограничить свободу на срок до 10 лет.

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