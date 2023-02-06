📅 Сверьтесь, какие отчеты вам сдавать в феврале

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- В феврале впервые надо сдавать в инспекцию новый ежемесячный отчет с персонифицированными сведениями работников. Бланк заменяет СЗВ-М, но заполнение отличается. Подписчикам Клерк.Премиум мы разъяснили порядок заполнения.
- В годовом 6-НДФЛ есть нюансы заполнения декабрьской зарплаты. Если возникнут сложности, попросите и наши эксперты вас проконсультируют.
- Еще к 27 февраля вам нужно сдать уведомление об исчисленном НДФЛ – за период 23 января-22 февраля и взносах. Включите показатели в одно уведомление, код периода для НДФЛ – 21/02, для взносов – 21/01.
В уведомление попадут и имущественные налоги за 2022 год.
- В СФР сдайте отчет ЕФС-1 за январь. К примеру, если в январе кто-то из работников написал заявление об отказе от бумажной трудовой. Все кадровые мероприятия, после которых требуется ЕФС-1, разобрали на вебинаре, подпишитесь и посмотрите.