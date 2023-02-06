Отчетность

📅 Сверьтесь, какие отчеты вам сдавать в феврале

Распланируйте февраль, чтобы успеть подготовить отчетность. К 27 февраля надо сдать сведения о сотрудниках на новом бланке, отчитаться по форме ЕФС-1 и представить 6-НДФЛ за год, если не сдали его в январе. Но и это не все.

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📅 Сверьтесь, какие отчеты вам сдавать в феврале
Иллюстрация: freepik/freepik

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  • В феврале впервые надо сдавать в инспекцию новый ежемесячный отчет с персонифицированными сведениями работников. Бланк заменяет СЗВ-М, но заполнение отличается. Подписчикам Клерк.Премиум мы разъяснили порядок заполнения.
  • В годовом 6-НДФЛ есть нюансы заполнения декабрьской зарплаты. Если возникнут сложности, попросите и наши эксперты вас проконсультируют.
  • Еще к 27 февраля вам нужно сдать уведомление об исчисленном НДФЛ – за период 23 января-22 февраля и взносах. Включите показатели в одно уведомление, код периода для НДФЛ – 21/02, для взносов – 21/01.

В уведомление попадут и имущественные налоги за 2022 год.

  • В СФР сдайте отчет ЕФС-1 за январь. К примеру, если в январе кто-то из работников написал заявление об отказе от бумажной трудовой. Все кадровые мероприятия, после которых требуется ЕФС-1, разобрали на вебинаре, подпишитесь и посмотрите.

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