В уведомлении по ЕНП на НДФЛ будет 13 отчетных периодов в год

Дело в том, что в декабре два срока уплаты НДФЛ:
- за период с 23.11 по 22.12 – до 28 декабря;
- за период с 23.12 по 31.12 – до последнего рабочего дня декабря (в 2023 году – 29.12).
В последнем декабрьском уведомлении за 2023, которое надо отправить до 29.12.2023, период будет 34/04.
Если вместо уведомлений использовать платежку, то в ней период будет ГД.00.2023.
Смотрите в нашей таблице, какие коды ставить в уведомлении и в какие сроки их сдавать и платить налог в декабре 2023 года.
Период
Событие
Уведомление
Платежка-уведомление
23.11.2023 – 22.12.2023
Дата сдачи уведомления
25.12.2023
25.12.2023
Дата уплаты
28.12.2023
25.12.2023
Код периода
34/03
МС.12.2023
23.12.2023 – 31.12.2023
Дата сдачи уведомления
29.12.2023
29.12.2023
Дата уплаты
29.12.2023
29.12.2023
Код периода
34/04
ГД.00.2023