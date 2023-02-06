ЕНП (единый налоговый платеж)

В уведомлении по ЕНП на НДФЛ будет 13 отчетных периодов в год

В уведомлении по ЕНП надо указывать отчетный период. По НДФЛ есть свои особенности. В году 12 месяцев, но периодов для НДФЛ – 13.

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Дело в том, что в декабре два срока уплаты НДФЛ:

  • за период с 23.11 по 22.12 – до 28 декабря;
  • за период с 23.12 по 31.12 – до последнего рабочего дня декабря (в 2023 году – 29.12).

В последнем декабрьском уведомлении за 2023, которое надо отправить до 29.12.2023, период будет 34/04.

Если вместо уведомлений использовать платежку, то в ней период будет ГД.00.2023.

Смотрите в нашей таблице, какие коды ставить в уведомлении и в какие сроки их сдавать и платить налог в декабре 2023 года.

Период

Событие

Уведомление

Платежка-уведомление

23.11.2023 – 22.12.2023

Дата сдачи уведомления

25.12.2023

25.12.2023

Дата уплаты

28.12.2023

25.12.2023

Код периода

34/03

МС.12.2023

23.12.2023 – 31.12.2023

Дата сдачи уведомления

29.12.2023

29.12.2023

Дата уплаты

29.12.2023

29.12.2023

Код периода

34/04

ГД.00.2023

 

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