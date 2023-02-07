МСП получат помощь при старте продаж на Ozon

В центрах «Мой бизнес» и ГБУ «Малый бизнес Москвы» предприматели смогут получить помощь экспертов для старта продаж на платформе Ozon, а также бесплатное продвижение товаров. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития.

ИП получат поддержку персонального менеджера, который поможет разобраться, как работают маркетплейсы, оформить карточки товаров и запустить рекламную кампанию.

Участники программы получат 5 тыс. бонусов, которые можно вложить в рекламу. Один бонус равняется одному рублю.

Программа поддержки доступна ИП и юрлицам, которые раньше не продавали товары на Ozon. Заявки на участие принимаются с 1 февраля 2023 года в центрах «Мой бизнес».

В 2022 году на 1300% выросло число МСП, которые зарегистрировали свой бизнес в торговле онлайн, по сравнению с 2019 годом.