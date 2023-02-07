Минцифры сделало приложение для смартфона с картой болельщика

Для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, нужно заранее оформить карту болельщика, напоминает Минцифры в своем телеграм-канале.

Оформлять карту болельщика нужно также детям до 14 лет. Карту уже получили 375 тыс. человек.

Теперь можно установить мобильное приложение «Карта болельщика», в котором будут храниться купленные билеты.

Даже если нет доступа к Интернету, при входе на стадион достаточно показать QR-код из приложения.

Приложение пригодится болельщикам, спортсменам, персоналу стадионов и представителям СМИ.

Скачать бета-версию приложения «Карта болельщика» можно в RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery.

Сейчас Минцифры работают над тем, чтобы болельщики смогли получить карту через приложение, без визита в МФЦ.