Интернет и IT

Минцифры сделало приложение для смартфона с картой болельщика

Теперь предъявить билет на матч можно без интернета. Нужно показать на входе в стадион QR-код из приложения.

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Для посещения матчей Российской Премьер-Лиги, нужно заранее оформить карту болельщика, напоминает Минцифры в своем телеграм-канале.

Оформлять карту болельщика нужно также детям до 14 лет. Карту уже получили 375 тыс. человек.

Теперь можно установить мобильное приложение «Карта болельщика», в котором будут храниться купленные билеты.

Даже если нет доступа к Интернету, при входе на стадион достаточно показать QR-код из приложения.

Приложение пригодится болельщикам, спортсменам, персоналу стадионов и представителям СМИ.

Скачать бета-версию приложения «Карта болельщика» можно в RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery.

Сейчас Минцифры работают над тем, чтобы болельщики смогли получить карту через приложение, без визита в МФЦ.

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