Расходы по налогу на прибыль

Компания потеряла расходы и вычеты, потому что не оформила нормальные пропуска

Зачастую компании-заказчики просят контрагентов подавать им списки сотрудников от подрядчика под наименованием своей компании, объясняя это тем, что охране так удобнее. Но налоговики могут решить, что раз нет пропусков, то и контрагента не было. А значит, можно снять расходы.

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Компания не смогла предоставить пропуска, обязательные для сотрудников и техники контрагента. ИФНС решила, что это одно из доказательств мнимости участия контрагента в работах, и не признала расходы и вычеты (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.12.2022 № А05-1943/2022).

Кейсом поделился адвокат Вячеслав Василевский. Вот подробности.

В ходе проверки компании-подрядчика инспекция проанализировала ее договор с субподрядчиком. Выяснилось, что по договору субподрядчик работает на территории заказчика. Для выполнения работ нужна спецтехника, а у заказчика ее нет.

Компания-подрядчик также не обязана выделять эту технику – такого условия нет в контракте, не оговаривалось оно и в переписке сторон.

Значит, субподрядчик должен работать на своей технике, решили инспекторы.

На территории заказчика действовал пропускной режим. Однако пропусков, оформленных на персонал и технику субподрядчика, инспекторы не обнаружили. Это заставляет усомниться в реальности привлечения техники.

ИФНС сослалась и на другие подозрительные обстоятельства. В частности, на незначительность операций по счету субподрядчика, его сотрудничество с однодневками. В совокупности все это показывает: контрагент привлечен фиктивно, для ухода от налогов. Суд решил, что ФНС правомерно не приняла расходы и вычеты.

Василевский рассказывает, как объяснить отсутствие пропусков.

«В подобной ситуации заявки на выдачу пропусков могла подать сама компания-подрядчик. При этом наименование субподрядчика в пропусках может не фигурировать. В итоге ИНФС получит от заказчика пропуска только на персонал и технику подрядчика, и может заявить о фиктивности субподряда».

Отстоять субподрядчика помогают письма, заявки или иные документы на выдачу пропусков. Нужно указать, что в них указаны специалисты, которые не работают у налогоплательщика, и техника, которая ему не принадлежит (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 15.01.2016 № А47-13294/2014).

Хорошо, если есть письма субподрядчика с информацией для оформления пропусков. Или передача такой информации подтверждена руководителем субподрядчика (постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 21.12.2021 № А55-35584/2020 и от 01.03.2018 № А12-17294/2017).

Кроме того, адвокат напоминает: можно доказать, что пропусков быть не должно. К примеру, если пропускной режим ввели после выполнения работ.

Наконец, пропуск не признают налоговым документом.

Значит, к нему неприменим пятилетний срок хранения, закрепленный в подпункте 8 пункта 1 статьи 23 НК. Так что разовые пропуска и корешки на выдачу пропусков можно уничтожить уже через год (или через три – для пропусков на вывоз ТМЦ). Это видно из пунктов 591 и 531 Перечня, утвержденного приказом Росархива от 20.12.2019 № 236.

Если сроки истекли, то проще оспорить доначисления. Особенно когда есть документы об уничтожении пропусков.

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