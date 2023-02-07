Для налогов важно – у вас кабинет или офис. ВС решает судьбу плательщиков налога на имущество

Банк решил оспорить подсчет ведомства, так как помещения используются собственником здания в собственных уставных и административных целях, это кабинеты, а не офисы и они не сдаются в аренду третьему лицу.

Решения нижестоящих судов были приняты в пользу банка. А вскоре ВС рассмотрит кассационную жалобу (Определение от 20.01.2023 г. № 305-ЭС22-23165).

Из толкования ст. 378.2 НК РФ не следует, что необходимо устанавливать функцию, для выполнения которой используются офисные помещения – это может быть как коммерческое, так и административное назначение. Именно этот вопрос и ставит Государственная инспекция перед Верховным Судом РФ, поясняет Денис Черкасов, партнер ЮФ «Арбитраж.ру».

«Стоит отметить, что действительно складывается неоднозначная практика по спорному вопросу, поэтому Верховный Суд РФ своевременно заинтересовался данной проблемой.

Есть примеры в практике, когда помещения в здании оборудованы в виде офиса, но само здание не относится к офисному. И налогоплательщики говорят, что понятие "кабинет" не тождественно понятию «офис», поэтому если помещения в здании являются "кабинетами", это еще не позволяет однозначно делать вывод об использовании помещений в целях самостоятельной коммерческой деятельности, не связанной с обеспечением производственной деятельности предприятия».

Эксперт напоминает, что в Апелляционном определении Судебной коллегии по административным делам от 15.01.2020 № 80-АПА19-21 ВС уже отмечал, что помещения с назначением «кабинет», не могут быть однозначно отнесены к офисам и сопутствующей офисной инфраструктуре, поскольку термин «кабинет» равным по значению термину «офис» не является.

Однако есть и другая практика, которая признает, что осуществление в помещении банковской деятельности в целом позволяет относить его к понятию офис, независимо от установления конкретных целей его использования и обладания самостоятельным назначением.