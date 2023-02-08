ЕНП (единый налоговый платеж)

Платежки со статусом 02 не корректируют друг друга

В 2023 году вместо уведомлений по ЕНП можно использовать платежки. Но правила корректировки уведомлений к платежкам не применяют.

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Вопрос об этом задали налоговикам в их официальном Telegram-чате.

Уведомление (в части сумму) корректируется так: сдают новое уведомление с правильной суммой. Первое уведомление автоматически заменяется на второе. Впрочем, этот процесс идет не без казусов.

Бизнес беспокоится, не происходит ли что-то подобное и с платежками-уведомлениями.

Например, если ИП заплатил в январе налог по УСН 1 000 руб. платежкой-уведомлением, а затем в феврале еще 2 000 руб. также платежкой-уведомлением.

Какая сумма в итоге будет принята к учету? 2 000 руб. по последнему уведомлению или 3 000 руб. суммарно по двум платежам?

ФНС ответила, что платежное поручение – это не уведомление об исчисленных суммах. Это оплата.

Ваши платежи суммируются, на УСН будет сумма 3 000 рублей.

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Частично ответ ФНС вызывает некоторое недоумение, потому что в данном случае платежка – это не только оплата, но и уведомление.

О правилах корректировки платежек-уведомлений говорится на промо-странице на сайте ФНС. Если в платежке вы ошиблись надо подать уведомление что в дальнейшем лишает права на применение платежек-уведомлений.

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