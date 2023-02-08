При переходе с ОСНО на УСН не надо восстанавливать НДС по основным средствам, которым более 10 лет

Речь идет о пунктах 3 и 4 ст. 171.1 НК РФ. Это актуально, в том числе, при переходе с ОСНО на УСН.

В пункте 3 сказано, что не будет НДС, если ОС полностью самортизированы или с момента ввода их в эксплуатацию прошло не менее 15 лет.

В то же время пункт 4 гласит, что восстановленную сумму НДС нужно отражать в декларации за последний квартал каждого года из 10 лет начиная с года ввода в эксплуатацию.

Минфин в письме от 29.12.2022 № 03-07-10/129564 сообщает, что надо ориентироваться на пункт 4.

Если с момента ввода в эксплуатацию объекта прошло не менее 10 лет, то восстанавливать НДС не надо.

Аналогичные разъяснения были и раньше, например, в письме ФНС № СД-4-3/8474@ от 17.06.2021.