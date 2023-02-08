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Оптовая цена лука за год выросла на треть

Опасаясь дефицита, власти запретили вывозить лук из стран Центральной Азии. Овощи замерзли на неотапливаемых складах и испортились.

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С февраля 2022 года по февраль 2023 года оптовая цена на лук выросла на 28,7%, и составляет 19,3 рублей за 1 кг. Об этом пишут «Ведомости».

Высокие цены на лук обсудили на совещании у главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Эксперты связывают рост цен с неблагоприятными погодными условиями, которые в это время были в Центральной Азии.

Лук хранили на складах без отопления, и он испортился из-за морозов.

Чтобы избежать дефицита, в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане запретили экспортировать лук в другие страны.

Поставщики стали повышать стоимость на лук на 20-60%, а иногда и на 150%.

В январе 2023 года глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что цены на борщевой набор не будут повышать больше 5%.

В этот набор продуктов, помимо лука, входят и другие овощи. Сейчас цены на них сейчас падают: капуста подешевела на 58,6% (12,7 рублей за кг.), картофель – на 37,3% (17,2 рублей), свекла – на 28,8% (15,8 рублей), морковь – на 20,4% (18,8 рублей).

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