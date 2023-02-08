Детям погибших от COVID-19 медиков отказали в особых правах при поступлении в ВУЗ

Правительство не поддержало новый вариант внесенного в Госдуму проекта о бесплатном обучении детей медиков, которые погибли от COVID-19. Об этом пишут «РИА Новости».

Авторы инициативы предлагали предоставить право поступить на бюджет в ВУЗы детям медицинских работников, погибших в результате заражения коронавирусом при исполнении обязанностей.

Правительство считает, что таким абитуриентам особые права при приеме на обучение не полагаются.

Поэтому они будут поступать в учебные заведения на общих условиях.