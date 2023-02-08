Субсидии для бизнеса

Производителям электроники поднимут размер субсидий до 1,5 млрд рублей

Получатели субсидии смогут перенести исполнение обязательств, если докажут, что поставки компонентов задерживаются по вине иностранных заводов.

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Минпромторг предложил увеличить ежегодный максимальный размер субсидий разработчикам и производителям электроники с 350 млн до 1,5 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант».

Также в законопроект добавили положение, при котором получатель субсидии может отсрочить исполнение обязательств по производству продукции.

Компания должна доказать министерству, что не смогла изготовить нужные компоненты самостоятельно или заказать их с иностранных фабрик.

Производители, которые получили субсидии, используют элементы отечественного производства. Они считаются российскими лишь формально, но произведены на зарубежных заводах. Из-за отказа работать с РФ поставки могут сорваться.

Разработчики электроники меняют дизайн иностранных материалов, а это дополнительные расходы. Например, цена разработки отечественной материнской платы выросла на 20 млн рублей.

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