Валюта

Депозитарий Euroclear больше не принимает рубли

Рублевые остатки конвертируют в евро, а переводы на рублевые счета не будут считаться полученными.

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Европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать российский рубль в качестве расчетной валюты и заблокировал счет в ING Bank. Об этом пишут «РИА Новости».

В депозитарии уточнили, что рубли перестанут принимать не только на счет в ING Bank, но и на все другие рублевые счета, открытые Euroclear.

Если отправить средства на рублевые счета, они будут считаться неполученными. Депозитарий не будет нести за них ответственность.

8 февраля 2023 года рублевые остатки на счетах будут конвертированы в евро.

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