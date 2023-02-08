Депозитарий Euroclear больше не принимает рубли

Европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать российский рубль в качестве расчетной валюты и заблокировал счет в ING Bank. Об этом пишут «РИА Новости».
В депозитарии уточнили, что рубли перестанут принимать не только на счет в ING Bank, но и на все другие рублевые счета, открытые Euroclear.
Если отправить средства на рублевые счета, они будут считаться неполученными. Депозитарий не будет нести за них ответственность.
8 февраля 2023 года рублевые остатки на счетах будут конвертированы в евро.