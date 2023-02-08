Алкоголь предложили продавать онлайн по QR-коду

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу с предложением запустить онлайн-торговлю спиртными напитками. Об этом сообщают «Известия».

Авторы письма предложили запустить продажу всех спиртных напитков в сети. Контролировать возраст покупателей будут через портал Госуслуги, на котором можно получить QR-код, который показать курьеру.

Сейчас дистанционная торговля алкоголем запрещена. В основном в сети предлагают купить спиртное нелегально. Поисковые системы каждый месяц обрабатывают сотни тысяч запросов о покупке алкоголя с доставкой на дом.

Минфин приводит статистику, что выручка от нелегальной продажи алкоголя в сети составляет 2-3 млрд рублей в год.

Онлайн-продажа спиртного с доставкой действует даже в странах с жесткой антиалкогольной политикой, в Норвегии и Финляндии. Однако Минздрав против таких продаж в РФ. Пока что ведомство согласилось на эксперимент с дистанционной покупкой вина через сайт «Почты России».