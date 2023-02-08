⚡ С прибыли 2022 года бизнес заплатит добровольный взнос в бюджет

Чиновники обсуждают с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет из дохода, полученного в прошлом году, пишет «Коммерсант».

«Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс»,– сказал вице-премьер Белоусов.

Он добавил, что сейчас ведется дискуссия, об увеличении налогов речи не идет.

Ранее The Bell (признан в РФ иноагентом) со ссылкой на источники сообщил, что правительство предложило бизнесу сделать разовый платеж в бюджет на 200–250 млрд руб.

Бизнес, по данным издания, выступил со встречным предложением – увеличить в 2023 году 20-процентный налог на прибыль российских компаний на 0,5 п.п., до 20,5%. Размер взноса в бюджет Белоусов не озвучил.

По оценке Минфина, дефицит бюджета в этом году должен составить 3 трлн руб., по итогам января он уже превышает 1,5 трлн руб. По итогам первого месяца года доходы снизились на 35%, а расходы выросли на 59%. Всего за месяц ведомство потратило больше 3 трлн руб., при этом получило только 1,5 трлн руб. По сравнению с январем прошлого года поступления от нефтегазового комплекса упали на половину, а в других секторах – почти на треть.