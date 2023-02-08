Детские пособия

Минтруд подтвердил, что самозанятые могут подать заявление на единое пособие

Статус самозанятого не влияет на назначение пособия на детей. Если родители – официальные самозанятые, в назначении выплаты им не откажут из-за статуса.

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Для самозанятых действует общий порядок оформления. Пособие назначается в том случае, если:

  • среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума;
  • имущество соответствует установленным критериям назначения пособия;
  • у родителей есть официально подтвержденный заработок (от предпринимательской деятельности или самозанятости) или объективные причины для его отсутствия.

Подтверждать доход от самозанятости не требуется. СФР получит нужные сведения от ФНС.

Кстати, в выплате пособия могут отказать из-за отсутствия заработка. Как быть, если недавно трудоустроились?

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