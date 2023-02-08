Минтруд подтвердил, что самозанятые могут подать заявление на единое пособие

Для самозанятых действует общий порядок оформления. Пособие назначается в том случае, если:
- среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума;
- имущество соответствует установленным критериям назначения пособия;
- у родителей есть официально подтвержденный заработок (от предпринимательской деятельности или самозанятости) или объективные причины для его отсутствия.
Подтверждать доход от самозанятости не требуется. СФР получит нужные сведения от ФНС.
Кстати, в выплате пособия могут отказать из-за отсутствия заработка. Как быть, если недавно трудоустроились?