Из-за отмены справки 182н работодатели будут получать данные о зарплате из СФР. Но только на «тайных» сотрудников

Поправки вносят в приказ Минтруда от 29.10.2021 № 777н, который регламентирует оплату больничных некоторым категориям работников.

Проект опубликован на федеральном портале.

Речь идет о таких лицах:

сведения о которых составляют гостайну;

в отношении которых реализуются меры государственной защиты.

Таким сотрудникам выдают бумажные больничные, работодатель их оплачивает и возмещает деньги по обезличенному реестру.

Но для расчета больничного нужны данные о зарплате на другом месте. Их можно будет запрашивать в СФР.

Кроме того, СФР тоже сможет запрашивать данные о бывших «тайных» сотрудниках. Эти данные нужны для начисления им больничных на новом месте работы.

Кстати, бухгалтеры обычных, не тайных организаций, сейчас тоже в недоумении – где брать данные и как проверять за СФР правильность расчета. Обсуждение этой темы идет на нашем форуме.