Сообщать об имуществе, на которое налоговики не начислили налог, надо будет по новой форме

Приказ ФНС с новыми формами опубликован на официальном портале.
Направлять такое сообщение надо, если у вас есть облагаемые объекты, но вы не получили налоговое уведомление.
С 1 апреля 2023 года будут применяться новые бланки сообщений о наличии у физлица транспортных средств, земли, недвижимости.
Приказ ФНС с новыми формами опубликован на официальном портале.
Направлять такое сообщение надо, если у вас есть облагаемые объекты, но вы не получили налоговое уведомление.
С введением ЕНС и ЕНП многие бухгалтеры до сих пор не могут понять, как теперь им осуществлять уплату и учет налогов и взносов в программе 1С:Бухгалтерия. Чтобы было проще прояснить, показываем на примерах в программе 1С новый счет 68.90, операции уплаты налогов, как создавать и отправлять Уведомления.
Сейчас в 4 регионах (Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане) идет эксперимент по новому спецрежиму АУСН. Если он окажется перспективным, его распространят на другие регионы.
ФНС поручила инспекциям остановить взыскание долгов по налогам и взносам в виде отрицательного сальдо ЕНС, в том числе пеней. Об этом письмо от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2.
Посчитал, как успехи в моем эксперименте после десяти месяцев (апрель 2022 — январь 2023). Кратко про челлендж: посчитать выгоду и посмотреть, за какое время удастся накопить на 4k-телек.
Раньше новый сотрудник приносил с бывшей работы справку 182н, по которой бухгалтер мог начислить больничный и проверить данные от ФСС. Теперь справок нет. Поэтому в правилах оплаты больничных кое-что подправят.
Пожалуй, самый обсуждаемый отчет начала 2023 года – это ЕФС-1. Новый отчет появился после объединения двух фондов и объединил, в свою очередь, сразу несколько форм отчетности прошлых лет. Разберем, куда сдавать отчет и когда, особенности и порядок заполнения ЕФС-1, штрафы за ошибки.
Правила по взносам меняются не по дням, а по часам. Так что наша прекрасная Елена Ярушкина решила записать для вас экстренный выпуск Бухстрима.
Пресловутый ЕНП затуманил мысли бухгалтеров настолько, что немудрено было просто забыть про некоторые настройки в 1С, пока пытаешься разобраться с сальдо в личном кабинете или со сроками уплаты налогов и сдачи уведомлений.
Клиенты банков вернули 150 млрд рублей за покупки.
Для проживания в Казахстане на длительный срок россиянам теперь обязательно иметь загранпаспорт, который будет действителен не менее 180 календарных дней с момента подачи заявления на постоянное проживание.