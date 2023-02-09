Сообщать об имуществе, на которое налоговики не начислили налог, надо будет по новой форме

С введением ЕНС и ЕНП многие бухгалтеры до сих пор не могут понять, как теперь им осуществлять уплату и учет налогов и взносов в программе 1С:Бухгалтерия. Чтобы было проще прояснить, показываем на примерах в программе 1С новый счет 68.90, операции уплаты налогов, как создавать и отправлять Уведомления.