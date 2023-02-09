Социальный контракт помогает открыть свое дело

Всего за 2022 год заключили более 276 тыс. социальных контрактов, они затронули свыше 867 тыс. человек, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Более 90 тыс. человек начали вести собственный бизнес благодаря соцконтракту.

Самыми популярными направлениями для своего дела стала производственная деятельность и работа в сфера красоты.

С помощью социального контракта каждый четвертый предприниматель смог открыть салоны красоты, студии фитнеса, а каждый десятый начал заниматься изготовлением мебели и садового инвентаря.

Социальный контракт – это мера поддержки, которая помогает выбраться из трудной жизненной ситуации, найти работу, открыть свое дело или развивать подсобное хозяйство.

Главное условие для заключения соцконтракта – среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума.